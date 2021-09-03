Российские волейболистки обыграли Италию и стали пятыми на Паралимпийских играх в Токио

Российские волейболистки в матче за пятое место обыграли команду Италию на Паралимпийских играх в Токио (Япония). Встреча завершилась со счетом 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 25:14).

В матче за седьмое место Япония оказалась сильнее сборной Руанды 3:0 (19:25, 21:25, 22:25).

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 27 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (81-48-44), Великобритания — на втором (37-29-38).

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Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.