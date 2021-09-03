Горлова стала бронзовым призёром Паралимпиады в метании клаба. Украинка Овсий — с золотом

Российская легкоатлетка Елена Горлова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) в метании клаба. Она показала результат 24,08 метра

Золотой медалисткой стала украинская спортсменка Зоя Овсий (25,12), серебро у американки Кэсси Митчелл (24,18). Спортсменки выступали в категории F51.

В настоящее время российская команда с 34 золотыми, 29 серебряными и 44 бронзовыми наградами опустилась на четвёртое место в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (85-53-46), Великобритания — на втором (37-34-30).

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Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио — 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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