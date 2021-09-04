Украинский паралимпиец снова отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро в беге на 200 метров на Паралимпиаде в Токио, снова отказался делать совместное фото с российскими спортсменами. На пьедестале почёта он снова стоял в стороне.
В забег на дистанции 200 метров первое место завоевал российский спортсмен Дмитрий Сафронов, кроме того он установил новый мировой рекорд — преодолел дистанцию за 23,00 секунды, побив достижение Цветова, с отрывом в 0,04 секунды. Бронзу взял другой россиянин Артём Калашян.
По традиции на пьедестале почета спортсмены обнимаются и фотографируются вместе. Однако Цветов этого не сделал. Россиянине фотографировались без него.
Цветов поступил так на Паралимпиаде уже второй раз. Ранее он также отказался от совместного снимка после забега на стометровку.
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