Украинский паралимпиец снова отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро в беге на 200 метров на Паралимпиаде в Токио, снова отказался делать совместное фото с российскими спортсменами. На пьедестале почёта он снова стоял в стороне.

В забег на дистанции 200 метров первое место завоевал российский спортсмен Дмитрий Сафронов, кроме того он установил новый мировой рекорд — преодолел дистанцию за 23,00 секунды, побив достижение Цветова, с отрывом в 0,04 секунды. Бронзу взял другой россиянин Артём Калашян.

По традиции на пьедестале почета спортсмены обнимаются и фотографируются вместе. Однако Цветов этого не сделал. Россиянине фотографировались без него.

Цветов поступил так на Паралимпиаде уже второй раз. Ранее он также отказался от совместного снимка после забега на стометровку.