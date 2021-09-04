Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Украинский паралимпиец снова отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале

Украинский паралимпиец снова отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале
Комментарии

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро в беге на 200 метров на Паралимпиаде в Токио, снова отказался делать совместное фото с российскими спортсменами. На пьедестале почёта он снова стоял в стороне.

В забег на дистанции 200 метров первое место завоевал российский спортсмен Дмитрий Сафронов, кроме того он установил новый мировой рекорд — преодолел дистанцию за 23,00 секунды, побив достижение Цветова, с отрывом в 0,04 секунды. Бронзу взял другой россиянин Артём Калашян.

По традиции на пьедестале почета спортсмены обнимаются и фотографируются вместе. Однако Цветов этого не сделал. Россиянине фотографировались без него.

Цветов поступил так на Паралимпиаде уже второй раз. Ранее он также отказался от совместного снимка после забега на стометровку.

Новость по теме
Украинец, отказавшийся от фото с россиянами на Паралимпиаде, позировал с ними в июне
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021