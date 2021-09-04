Сборная России по бочча взяла бронзу Паралимпийских игр

Сборная России по бочча завоевала бронзовые медали Паралимпийских игр в Токио. Россияне в матче за третье место обыграли команду Португалии со счетом 5:1.

В данной категории выступают спортсмены с тяжелой формой нарушения двигательных функций всех четырех конечностей. Бочча — спортивная игра на точность, близкая к боулингу и петанку.

В настоящее время российская команда с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми наградами идёт на четвёртом месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (87-52-48), Великобритания — на втором (40-36-41), США – на третьем (35-35-27).

Все победы российской сборной на Паралимпиаде — в нашем «инстаграме». Подписывайся.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.