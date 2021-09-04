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Российская легкоатлетка Гончарова завоевала серебряную медаль Паралимпиады

Российская легкоатлетка Гончарова завоевала серебряную медаль Паралимпиады
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Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова стала серебряным призёром Паралимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 400 метров в классе T38. Гончарова показала результат 1.0,14 секунды.

Победу в соревнованиях одержала немка Линди Аве, пробежавшая дистанцию за 1 минуту и установившая новый мировой рекорд. Замкнула тройку представительница Колумбии Дариан Файсури Хименес (1.00,17).

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На данный момент на Играх в Токио российская команда с 36 золотыми, 32 серебряными и 48 бронзовыми наградами идёт на третьей позиции в медальном зачёте. На первом месте расположилась сборная Китая (93-56-50), на втором – Великобритания (41-38-43).

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