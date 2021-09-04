Российский тхэквондист Атаев завоевал бронзу Паралимпиады в весовой категории свыше 75 кг

Российский тхэквондист Зайнутдин Атаев победил мексиканца Франциско Алехандро Педрозу Луну в схватке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории свыше 75 кг. Спортсмен выступал в категории K44.

Это третья медаль для российских тхэквондистов в Токио. Ранее обладателями бронзовых наград стали Анна Поддубская (до 49 кг) и Даниил Сидоров (до 61 кг).

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На данный момент на Играх в Токио российская команда с 36 золотыми, 32 серебряными и 49 бронзовыми наградами идёт на третьей позиции в медальном зачёте. На первом месте расположилась сборная Китая (93-56-50), на втором — Великобритания (41-38-43).