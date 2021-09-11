Ирина Винер-Усманова: слёзы своих девчонок на Олимпиаде-2020 я никогда никому не прощу

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о скандальных итогах соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам, второй стала россиянка Дина Аверина.

«Девчонки – молодцы, они выстояли и оказались даже сильнее, чем мы предполагали. Когда тебя судят справедливо, это дело. Тут было всё по-другому. Они после вида уже были сильно расстроены. А на втором виде это сказалось, я видела их слёзы, которые никому и никогда не прощу. Этот случай сделал наших девчонок ярыми патриотками России. Они будут грудью стоять за страну на тех должностях, которые потом займут», — сказала Винер-Усманова на встрече олимпийцев с Владимиром Путиным.