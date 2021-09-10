Путин — Винер-Усмановой: что за ставленник у вас, если сталкиваетесь с таким судейством?

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандальные итоги соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам, второй стала россиянка Дина Аверина. Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объявила об отзыве из техкома FIG россиянки — участницы скандала с Ашрам.

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«Под руководством нашего ставленника мы проигрываем в одном виде программы и в другом виде программы, не имея на это никаких оснований. Когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».

«Возникает вопрос, что за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения», — ответил Путин.

Напомним, Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла, несмотря на потерю предмета. Серебряным призёром стала Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). После этого Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.