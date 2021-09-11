Стало известно, кто из российских олимпийцев пропускает встречу с Путиным в Кремле

Стало известно, кто из российских призёров Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) не примет участия в церемонии награждения государственными наградами в Кремле.

Пропускают мероприятие олимпийские чемпионы Токио: прыгунья в высоту Мария Ласицкене, теннисисты Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова, а также синхронистка Светлана Колесниченко. Сообщается, что все олимпийцы, кроме Колесниченко, не успели пройти необходимый 7-дневный карантин перед церемонией.

Напомним, сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, в её активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды (в сумме – 71 медаль).