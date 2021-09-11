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Владимир Путин высказался о скандале в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020

Владимир Путин высказался о скандале в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020
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Президент России Владимир Путин прокомментировал скандальное судейство в художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

Напомним, на Играх в Токио россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла представительнице Израиля Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности. Позднее Международный технический комитет по художественной гимнастике признал данные результаты непредвзятыми.

«Что касается художественной гимнастики, то я уверен, что мы в любом случае остаёмся лидерами в этом виде, что бы там ни происходило», — сказал Путин на встрече с олимпийцами в Кремле.

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