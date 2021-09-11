Алина Кабаева общалась с сёстрами Авериными после скандала на Олимпийских играх — 2020

Российская «художница» Арина Аверина рассказала, поддерживала ли их с сестрой Диной олимпийская чемпионка Алина Кабаева после ситуации на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

На Играх в Токио Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла представительнице Израиля Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности. Позднее Международный технический комитет по художественной гимнастике признал данные результаты непредвзятыми.

«Поддерживала, да. Удавалось поговорить. Она поддерживала, поздравляла», — приводит слова Авериной «Р-Спорт».

По информации агентства, с главой государства Владимиром Путиным сёстрам удалось пообщаться уже в Москве, где он вручал награды спортсменам, после Олимпиады Путин им не звонил.