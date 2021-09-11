Алина Кабаева общалась с сёстрами Авериными после скандала на Олимпийских играх — 2020

Российская «художница» Арина Аверина рассказала, поддерживала ли их с сестрой Диной олимпийская чемпионка Алина Кабаева после ситуации на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).
На Играх в Токио Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла представительнице Израиля Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности. Позднее Международный технический комитет по художественной гимнастике признал данные результаты непредвзятыми.
«Поддерживала, да. Удавалось поговорить. Она поддерживала, поздравляла», — приводит слова Авериной «Р-Спорт».
По информации агентства, с главой государства Владимиром Путиным сёстрам удалось пообщаться уже в Москве, где он вручал награды спортсменам, после Олимпиады Путин им не звонил.
- 11 сентября 2021
-
16:38
-
15:34
-
14:17
-
13:42
-
13:27
-
13:21
-
13:08
-
12:49
-
12:43
-
12:36
-
12:24
-
11:51
- 10 сентября 2021
-
20:04
-
16:21
-
16:18
-
15:50
-
15:19
-
14:14
-
13:31
- 9 сентября 2021
-
13:08
-
11:25
-
08:20
-
00:30
- 8 сентября 2021
-
23:46
-
18:09
-
17:31
-
12:34
-
12:26
- 7 сентября 2021
-
18:21
-
11:33
-
01:09
- 6 сентября 2021
-
23:48
-
16:40
-
13:35
-
12:58