Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Ирина Винер-Усманова объяснила, почему назвала сестёр Авериных «мокрыми курицами»

Ирина Винер-Усманова объяснила, почему назвала сестёр Авериных «мокрыми курицами»
Комментарии

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос о том, действительно ли она назвала Дину и Арину Авериных «мокрыми курицами» во время разговора о завершении их карьеры.

«Конечно, говорю! Когда они «мокрые курицы» – я им это подчёркиваю. Когда они пришли и мне сказали, что вроде хотят закончить – они в это время были для меня «мокрыми курицами». А так они для меня всегда были королевами», — сказала Винер-Усманова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Аверины заявляли о возможном уходе из спорта после Олимпиады — 2020. В Токио Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла представительнице Израиля Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина осталась четвёртой. Золото Ашрам вызвало бурную реакцию общественности. Позднее Международный технический комитет по художественной гимнастике признал данные результаты непредвзятыми.

Новость по теме
«Минуту, курица мокрая!» Винер-Усманова — о том, как отговорила Авериных уходить из спорта
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021