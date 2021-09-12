Сёстры Аверины поделились эмоциями после приёма у Путина

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры-близнецы Арина и Дина Аверины поделились эмоциями от церемонии награждения российских олимпийцев в Кремле.

«Награждение в Кремле. Этот день навсегда останется для нас как самый особенный день в нашей жизни! Мы счастливы», — подписаны снимки на странице сестёр Авериных в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» сестёр Авериных

Фото: «Инстаграм» сестёр Авериных

Взявшая серебро Олимпийских игр — 2020 гимнастка Дина Аверина стала кавалером ордена Дружбы. Арина Аверина, занявшая четвёртое место, была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дина получила от Фонда поддержки олимпийцев ключи от автомобиля BMW X5, который вручали чемпионам. Автомобилем BMW X3 наградили Арину Аверину.

Олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам. Российская команда подавала протест на судейские оценки.