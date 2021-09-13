На Олимпиаде в Токио выявлено шесть нарушений антидопинговых правил

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) зафиксировало шесть нарушений антидопинговых правил на основании результатов проб, взятых во время Олимпиады в Токио. Об этом сообщает сайт ITA.

Все спортсмены, которых подозревают в допинг-нарушениях, были отстранены, их дела переданы в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) и/или федерации по соответствующему виду спорта для завершения расследования.

Всего в рамках антидопинговой программы Олимпийских игр в Токио было взято 6200 проб у более чем 4255 спортсменов из 171 страны. 34,6% тестов были сданы в период, когда состязания ещё не проводились, и 65,4% — во время Игр. Наибольшее число допинг-тестов сдали атлеты из сборной США. По этому показателю россияне расположились на четвёртом месте. Самым проверяемым Национальным олимпийским комитетом (НОК) относительно общего размера делегации стал Олимпийский комитет России (ОКР), далее идут НОК Китая и США. Чаще всего проверяли легкоатлетов.