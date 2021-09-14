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Анжелика Сидорова призналась, что месяц плакала после серебра Олимпиады-2020 в Токио

Анжелика Сидорова призналась, что месяц плакала после серебра Олимпиады-2020 в Токио
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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, которая на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом, ответила на вопрос, сколько времени плакала после Игр.

«Были моменты, когда я просто без причины могла заплакать. В голову приходили какие-то мысли, воспоминания. Мне могли что-то сказать, а я начинала плакать.

Даже за день до отъезда на завершающие старты сезона плакала, так что… месяц, наверное. Может быть, не случись этот прыжок в Цюрихе (на 5,01 м. — Прим. «Чемпионата»), я бы и сейчас всё ещё плакала по каким-то поводам», — приводит слова Сидоровой «Матч ТВ».

Золото Олимпиады-2020 в прыжках с шестом завоевала американка Кэти Нажотт (4,90 м). Результат Сидоровой — 4,85 м.

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