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Анжелика Сидорова прокомментировала пропуск встречи с Владимиром Путиным

Анжелика Сидорова прокомментировала пропуск встречи с Владимиром Путиным
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Серебряный призёр Олимпиады 2020 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала решение пропустить встречу российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась в минувшие выходные. Вместо встречи с Путиным Сидорова выступила на легкоатлетических соревнованиях в Цюрихе и Инсбруке.

«Стоял ли выбор? Мы даже это не обсуждали. Соревнования в календаре есть — значит, нужно ехать. Если бы их не было, подумали бы, а так даже не пришлось», — приводит слова Сидоровой «Матч ТВ».

Сидорова победила в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе, а затем выиграла турнир в Инсбруке.

Ранее олимпийская чемпионка Мария Ласицкене объяснила, почему отказалась от встречи с Путиным.

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