Алжирского дзюдоиста отстранили на 10 лет за отказ бороться с представителем Израиля на ОИ

Международная федерация дзюдо (IJF) на 10 лет отстранили алжирца Фетхи Нурина, отказавшегося от поединка с израильским спортсменом Тохаром Бутбулем на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Под те же санкции попал и личный тренер Нурина – Амар Бенихлеф.

Бенихлеф — бывший дзюдоист, серебряный призёр Олимпиады 2008 года в весовой категории до 90 кг, четырёхкратный чемпион Африки.

IJF объяснила своё решение тем, что представители Алжира со злым умыслом использовали Игры — в качестве платформы для протеста и политической и религиозной пропаганды, что является серьёзным нарушением Устава IJF, Кодекса этики IJF и Олимпийской хартии.

Дисквалификации Нурина и Бенихлефа продлятся до 23 июля 2031 года.