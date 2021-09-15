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Чемпион ОИ-2020 Жан Беленюк признался, что из-за расизма боится ходить на футбол в Украине

Чемпион ОИ-2020 Жан Беленюк признался, что из-за расизма боится ходить на футбол в Украине
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Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк признался, что не посещает футбольные матчи в Украине из-за опасений встретить радикально настроенных фанатов и проявлений расизма в свой адрес.

«Я никогда не позволял себе ходить на футбол… Это место повышенной опасности для меня. То, что я это понимаю, мне кажется, уже не очень хороший момент. Но всё-таки ситуация с расизмом, как по мне, сейчас становится лучше, чем, скажем, 10-15 лет назад», — сказал Беленюк на YouTube-канале Hromadske.

После приезда из Токио Беленюк сообщил, что неизвестные пытались спровоцировать конфликт с ним, подойдя к спортсмену с расистскими оскорблениями. На инцидент оперативно отреагировала полиция и даже президент Украины.

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