Одну из машин BMW, подаренных российским призёрам Олимпиады, продали на следующий день

Один из автомобилей BMW X3, которые были подарены российским призёрам Олимпиады-2020 в Токио (Япония), был продан на следующий день. Об этом информирует издание Motor.ru, ссылаясь на объявление на Авто.ру.

Сообщается, что автомобиль был куплен за 5,1 млн рублей. Имя спортсмена, продавшего машину, не называется.

Напомним, золотые медалисты Олимпиады в Токио получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3. Всего российским олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам. На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые медали.