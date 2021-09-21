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Тренер сборной России по вольной борьбе возмутился размером денежных выплат чемпионам Игр

Тренер сборной России по вольной борьбе возмутился размером денежных выплат чемпионам Игр
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев критически высказался о размере государственных премий за олимпийское золото.

«Олимпийское золото в России стоит сейчас $ 56 тыс. Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте. Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Мы упали куда? Если результат показали, простимулируй его, меценату поручи, и он с удовольствием это сделает. Мы такая держава, спортивная держава, почему мы своих героев не ценим? Олимпийцев своих, тренеров? Вот мы видим, их цена какая. Вот это обидно. Если ты иностранец, тебе платят $ 10 тыс. и выше в месяц, а если не иностранец, а результат показываешь, платят не больше 130 тыс. рублей в месяц. Удивительно это, кто такие решения принимает?» — приводит слова Тедеева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) команда под руководством Тедеева завоевала четыре медали, из которых три — золотые.

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