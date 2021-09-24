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Анна Сень — о подаренных BMW: буду в раздумьях, что и как сделать с машинками

Анна Сень — о подаренных BMW: буду в раздумьях, что и как сделать с машинками
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Олимпийская чемпионка Игр-2016, серебряный призёр Токио-2020 российская гандболистка Анна Сень сообщила, что получила подарок за медаль от Фонда поддержки олимпийцев.

«Ну что, вот и доехала до меня моя вторая красавица. Теперь это BMW X3. Конечно когда я её увидела, села и поехала, то почувствовала невероятное чувство счастья и достоинства. Ведь это была моя вторая Олимпиада.
С второй Олимпиады я привожу домой вторую медаль и невероятно крутой подарок от нашего президента.

Жаль, мы в этот раз не смогли посетить Кремль, сфотографироваться с Владимиром Владимировичем на мою палку и поблагодарить лично за такой подарок. После Рио он меня точно запомнил.

Теперь, конечно, буду в раздумьях, что и как сделать с машинками, ну а пока я наслаждаюсь каждым мигом в этих красотках», — написала Сень на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Сень в «Инстаграме».

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