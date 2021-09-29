Евгения Канаева отреагировала на слухи об исключении художественной гимнастики из ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева прокомментировала слухи, что этот вид спорта могут исключить из программы Олимпийских игр.
«Я такое не слышала, и надеюсь, что этого не произойдёт. Я даже уверена в этом. Желаю только, чтобы нашему виду спорта дали больше медалей. Я очень хочу, чтобы гимнастике дали командный и отдельный виды. Иначе выходит нечестно. Плавание получает каждый вид медалей, спортивная гимнастика получает награды за отдельные виды, многоборье и команду. В художественной гимнастике — это подвиг: выполнять упражнения и делать выход на таком высоком уровне. Это нереальный труд, и его должны оценивать по достоинству.
Художественная гимнастика — один самых красивых видов спорта, и очень интересно наблюдать, что девочки делают с предметами. Также я вижу, как этот вид спорта любят родители и приводят своих девочек на занятия. Это может делать общество лучше. Девочки очень красивые, музыкальные, одухотворённые, с прекрасной осанкой. Это развивает нашу женскую часть», — цитирует Канаеву Sport24.
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