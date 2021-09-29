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Евгения Канаева отреагировала на слухи об исключении художественной гимнастики из ОИ

Евгения Канаева отреагировала на слухи об исключении художественной гимнастики из ОИ
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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева прокомментировала слухи, что этот вид спорта могут исключить из программы Олимпийских игр.

«Я такое не слышала, и надеюсь, что этого не произойдёт. Я даже уверена в этом. Желаю только, чтобы нашему виду спорта дали больше медалей. Я очень хочу, чтобы гимнастике дали командный и отдельный виды. Иначе выходит нечестно. Плавание получает каждый вид медалей, спортивная гимнастика получает награды за отдельные виды, многоборье и команду. В художественной гимнастике — это подвиг: выполнять упражнения и делать выход на таком высоком уровне. Это нереальный труд, и его должны оценивать по достоинству.

Художественная гимнастика — один самых красивых видов спорта, и очень интересно наблюдать, что девочки делают с предметами. Также я вижу, как этот вид спорта любят родители и приводят своих девочек на занятия. Это может делать общество лучше. Девочки очень красивые, музыкальные, одухотворённые, с прекрасной осанкой. Это развивает нашу женскую часть», — цитирует Канаеву Sport24.

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