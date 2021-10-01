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Журова отреагировала на слова Далалояна о «несправедливом» вручении Д. Авериной BMW X5

Журова отреагировала на слова Далалояна о «несправедливом» вручении Д. Авериной BMW X5
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова чемпиона ОИ по спортивной гимнастике Артура Далалояна. Ранее Далалоян высказал мнение, что Дина Аверина, завоевавшая серебро в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио, не совсем справедливо получила BMW X5, поскольку такие автомобили давали лишь чемпионам.

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«Я считаю, что это было правильно сделано. Для нас всё было объективно понятно. Я общалась с девчонками-синхронистками — одна девочка этот пятилетний цикл готовилась вместе с ними к Олимпиаде как запасная. Всякое же может случиться, правильно? А на Олимпиаде было принято решение не давать больше медалей запасным в синхронном плавании. Но она была с командой, была на Играх, только медаль не получила — значит, ей не дали ни призов, ни машины. Ничего. Это справедливо?

Есть такие моменты — можно же таким людям компенсировать их труд, если есть возможность. Раз была возможность так наградить Дину, значит, и обсуждать тут нечего. Это нормально, и я абсолютно согласна с этим решением. Странно, что коллега-спортсмен так отреагировал. Не знаю, может, у него настроения не было. Для меня это был человек, который не может так сказать, — он меня удивил», — приводит слова Журовой «Газета.ру».

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