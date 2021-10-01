Журова отреагировала на слова Далалояна о «несправедливом» вручении Д. Авериной BMW X5

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова чемпиона ОИ по спортивной гимнастике Артура Далалояна. Ранее Далалоян высказал мнение, что Дина Аверина, завоевавшая серебро в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио, не совсем справедливо получила BMW X5, поскольку такие автомобили давали лишь чемпионам.

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«Я считаю, что это было правильно сделано. Для нас всё было объективно понятно. Я общалась с девчонками-синхронистками — одна девочка этот пятилетний цикл готовилась вместе с ними к Олимпиаде как запасная. Всякое же может случиться, правильно? А на Олимпиаде было принято решение не давать больше медалей запасным в синхронном плавании. Но она была с командой, была на Играх, только медаль не получила — значит, ей не дали ни призов, ни машины. Ничего. Это справедливо?

Есть такие моменты — можно же таким людям компенсировать их труд, если есть возможность. Раз была возможность так наградить Дину, значит, и обсуждать тут нечего. Это нормально, и я абсолютно согласна с этим решением. Странно, что коллега-спортсмен так отреагировал. Не знаю, может, у него настроения не было. Для меня это был человек, который не может так сказать, — он меня удивил», — приводит слова Журовой «Газета.ру».