Волейболист сборной России объяснил поражение от Франции в финале Олимпиады-2020 в Токио

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Максим Михайлов рассказал, чего не хватило сборной России для победы над Францией в финале Олимпиады-2020 в Токио. Франция победила Россию со счётом 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

«Не считаю, что мы по всем параметрам уступили сборной Франции. Игра была равной, но где-то устойчивости, универсализма как раз не хватило. А Франция тем и хороша, что её игра тягучая. Команда всё время держит какой-то средний уровень. Они затаскивают соперников в свой волейбол, что случилось с нами.

Первый сет, который мы должны были выигрывать, провели очень хорошо. Но как раз за счёт этих качеств они затащили в эту игру, и нам приходилось всё время догонять, отыгрываться. А тогда нужно быть максимально загруженным, рисковать, думать о счёте.

В конце не хватило везения, опыта. Этим составом Франция играет давно. Наша команда всё время меняется: один, два, три человека добавляется. Это тоже сыграло роль», — цитирует Михайлова Eurosport.ru.