Семикратная чемпионка ОИ Светлана Ромашина ответила, поедет ли на Игры-2024 в Париже
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина ответила на вопрос, собирается ли она принять участие в следующих летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.
«Я, как и вся команда, после Олимпийских игр нахожусь в отпуске. Я являюсь мамой единожды, хочу стать мамой дважды. Но никто не знает, как сложится моя жизнь.
Но я точно знаю, что буду безумно скучать по синхронному плаванию, потому что это очень большая часть моей жизни, оно занимает большое место в моём сердце. Я ещё не объявляла о завершении карьеры, но, конечно, понимаю, что вряд ли поеду на следующие Олимпийские игры», — приводит слова спортсменки ТАСС.
Также Ромашина — 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы.
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