Нагорный показал, как изменил подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный показал фото обновлённого автомобиля, который он получил за победу на Олимпийских играх в Токио (Япония). Спортсмен отдавал свой BMW X5 в детейлинг.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» российского гимнаста Никиты Нагорного.

«Ну теперь готов «монстрик». Как вам? Подробности скоро в выпуске», — написал Нагорный у себя в «инстаграме».

Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский и Артур Далалоян завоевали золотые медали в командном многоборье. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Также Нагорный выиграл бронзу в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.