Глава федерации художественной гимнастики Болгарии выступила с заявлением по судейству ОИ

Глава федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева, чьи подопечные завоевали золотые медали в групповых упражнениях на Олимпиаде-2020 в Токио, выступила с заявлением по судейству. Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявляла, что российскую команду, завоевавшую серебряные медали, засудили.
«Да будет известно!
После непрекращающихся обвинений по поводу судейства Олимпийских игр 2020 года в Токио со стороны России и «незаслуженной» золотой медали Болгарии в групповых упражнениях я впервые публично выскажу своё мнение по этой теме. Болгарские групповые упражнения, без сомнения, были лучшими на Олимпийских играх в Токио!
Упражнения болгарских гимнасток, без сомнения, были самыми сложными на Олимпийских играх в Токио! Лучше всех выступили болгарские гимнастки, без сомнения, в борьбе за золотую медаль в финале Олимпийских игр в Токио! Болгарки больше всех заслужили золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, без сомнения!
Болгарские гимнастки считались фаворитом в глазах специалистов всего мира на протяжении всего олимпийского цикла! Болгарской школе художественной гимнастики в следующем году исполняется 70 лет! За эти 70 лет в этой замечательной школе появились десятки чемпионов мира и Европы! У нас только чемпионов мира 78! У нас есть олимпийские призёры! У нас есть замечательные тренеры, которые развивают этот прекрасный вид спорта в десятках стран мира!
В этом нет ничего неестественного. Вполне естественно, что эта фантастическая команда с её потрясающим тренером завоевала самую большую награду в спорте: олимпийскую золотую медаль! Болгарская федерация художественной гимнастики, а также команда, тренеры и я как её президент получали и продолжаем получать поздравления за выдающуюся победу со всего мира, от клубов страны и болельщиков!
Болгарская художественная гимнастика золотыми буквами вписала имена своих многочисленных чемпионов в книгу мировой художественной гимнастики. Она пишет их сегодня и будет продолжать писать, потому что этот вид спорта имеет прекрасные традиции в Болгарии и пользуется большой любовью, вниманием и поддержкой болгарского народа! Мы уважаем своих соперников и считаем, что заслуживаем их уважения.
Болгарская художественная гимнастика будет продолжать работать и существовать, оставляя за собой замечательное наследие, которым может гордиться руководящий орган гимнастики, FIG! Респект судьям летних Олимпийских игр 2020 года в Токио! Илиана Раева», — написала Раева в своём «фейсбуке».
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