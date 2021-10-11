Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова главы болгарской федерации о судействе на ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова главы болгарской федерации художественной гимнастики Илианы Раевой, которая выступила с большим заявлением по поводу судейства на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Ранее Винер-Усманова утверждала, что российскую команду, завоевавшую серебряные медали в групповых упражнениях, засудили. Раева в ответ на это заявила, что болгарские спортсменки заслуженно завоевали золото, и поддержала судей.

«Каждая страна имеет свое мнение», — приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-экспресс».



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Напомним, в личном многоборье россиянки Дина и Арина Аверины также остались без золота, которое завоевала израильтянка Линой Ашрам.