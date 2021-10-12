Тренер чемпионов Токио-2020 в прыжках в воду из Великобритании умер в возрасте 31 года

Дэвид Дженкинс, ключевой член тренерского штаба олимпийской сборной Великобритании по прыжкам в воду, скончался в возрасте 31 года, об этом сообщает Metro. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Дженкинс принимал участие в подготовке триумфаторов Олимпиады-2020 в Токио (Япония) Томаса Дейли и Мэттью Ли. Британцы сенсационно обошли представителей Китая в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Дейли также завоевал бронзу в индивидуальных соревнованиях с 10-метровой вышки.

«Все глубоко опечалены кончиной Дэвида. Он был уважаемым тренером, сыгравшим ключевую роль в развитии прыгунов, которые выступили на Олимпийских играх в Токио. Его будет очень не хватать у бассейна», — приводит слова директора федерации плавания Великобритании Джейн Никерсон Metro.