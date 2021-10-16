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Симона Байлз: на Олимпиаде в Токио я нашла мужество поставить себя на первое место

Симона Байлз: на Олимпиаде в Токио я нашла мужество поставить себя на первое место
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала о самом памятном олимпийском моменте в карьере.

Байлз проводила в своём «инстаграме» рубрику «Вопрос-Ответ» для подписчиков. «Какой олимпийский момент в твоей карьере запомнился тебе больше всего?» — спросил один из пользователей. «ОИ-2021. Я нашла мужество позаботиться о себе и поставить себя на первое место. 16-летняя Симона никогда бы этого не сделала», — призналась Байлз.

Напомним, Байлз оказалась в центре внимания СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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