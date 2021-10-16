Симона Байлз: на Олимпиаде в Токио я нашла мужество поставить себя на первое место

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала о самом памятном олимпийском моменте в карьере.
Байлз проводила в своём «инстаграме» рубрику «Вопрос-Ответ» для подписчиков. «Какой олимпийский момент в твоей карьере запомнился тебе больше всего?» — спросил один из пользователей. «ОИ-2021. Я нашла мужество позаботиться о себе и поставить себя на первое место. 16-летняя Симона никогда бы этого не сделала», — призналась Байлз.
Напомним, Байлз оказалась в центре внимания СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
- 16 октября 2021
-
11:50
-
00:47
- 14 октября 2021
-
01:06
-
00:27
- 13 октября 2021
-
17:04
-
13:08
- 12 октября 2021
-
20:06
-
10:08
-
09:41
- 11 октября 2021
-
22:17
-
14:13
-
09:59
- 10 октября 2021
-
16:33
- 9 октября 2021
-
12:08
- 8 октября 2021
-
14:04
-
09:57
- 7 октября 2021
-
19:13
-
11:32
-
10:57
- 6 октября 2021
-
19:12
-
18:57
-
13:05
-
08:27
- 5 октября 2021
-
17:15
-
15:58
-
11:17
-
11:07
-
10:31
-
07:44
- 4 октября 2021
-
08:02
-
07:39
- 3 октября 2021
-
20:58
-
20:42
-
18:00
- 2 октября 2021
-
16:00