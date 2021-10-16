Гимнастка Симона Байлз назвала свои любимые алкогольные напитки

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз назвала свои любимые алкогольные напитки.

Байлз проводила в своём «инстаграме» рубрику «Вопрос-Ответ» для подписчиков. «Какой твой любимый алкогольный напиток?» — спросил один из пользователей. «Мимоза, маргарита, персиковый беллини, сангрия – всё это в любом порядке. Ну и, я определённо девушка с текилой», — ответила Байлз.

Ранее фанаты раскритиковали Симону за твит об употреблении текилы.

Напомним, Байлз оказалась в центре внимания СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.