Министр спорта РФ объявил общую сумму призовых россиян на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал общую сумму призовых выплат победителям и призёрам летних Олимпийских игр и летней Паралимпиады, которые прошли в Токио в 2021 году.

«В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призёрам Игр составила 823,9 млн рублей», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Летняя Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 71 медаль, в том числе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Летняя Паралимпида прошла там же с 24 августа по 5 сентября. Сборная России заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 118 медалей, в том числе 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.