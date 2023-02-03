Министр спорта Украины: решительно настроены на работу против допуска России на ОИ-2024

Министр молодёжи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт прокомментировал решение внеочередной Генассамблеи НОК, поддержавшей возможный бойкот Олимпиады-2024 в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

«Мы решительно настроены на работу против допуска спортсменов России и Беларуси на международные соревнования. Пока идёт военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), мы не должны их там видеть. Это обсуждается на самом высоком уровне. Есть страны, которые поддерживают нас. На Генеральной ассамблее и исполкоме НОК мы решили, как будем работать. Окончательного решения о выступлении россиян и белорусов на международных соревнованиях ещё нет, и мы должны делать всё, чтобы этого не произошло. В этой ситуации многое зависит от международных федераций по олимпийским видам спорта.

Если же россиян и белорусов всё-таки допустят, то, по моему личному мнению, пойдём на крайнюю меру — бойкот Олимпийских игр. Хочу, чтобы все это услышали», – приводит слова Гутцайта «Укринформ».