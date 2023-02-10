Светлана Журова высказалась о требовании 35 стран не допускать Россию на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что 35 стран будут требовать недопуска сборных России и Беларуси на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.
«В Олимпиаде участвуют намного больше, чем 35 стран. Их желание понятно, но непонятно, к чему сейчас такая истерия? Им даже Томас Бах сказал, что нужно успокоиться и подождать лета. Нас ещё никуда официально не пускали. На данный момент мы не допущены к Олимпийским играм в Париже. С чего вдруг такая информационная атака на Россию каждый день? Думаю, что они это говорят, чтобы надавить на наши умы. Чтобы мы устали слушать это нытьё и сами решили не ехать на Олимпиаду. Вот в чём смысл — загрузить наше информационное поле таким заявлениями, чтобы мы сами отмахнулись от Олимпиады.
Нам нужно философски смотреть на эту ситуацию, не принимать резких решений. У нас ещё не закончена СВО, поэтому всё может к лету поменяться. Такое ощущение, что эти 35 стран чувствуют, чем может закончиться СВО, поэтому так торопятся», — приводит слова Журовой Sport24.
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