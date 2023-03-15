Мэр Парижа высказалась против выступления россиян под национальным флагом на ОИ-2024

Мэр Парижа Анн Идальго заявила о недопустимости выступления российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года под их национальными флагами, добавив, что она сделает всё возможное, чтобы предотвратить это.

«Я не могу представить, что они (МОК) примут такое решение (допустить российских и белорусских спортсменов на Париж-2024 в обычном статусе). Я ни на секунду не могу представить, что МОК захочет оставить такое наследие. Поэтому я сделаю всё, что в моих силах, чтобы этого не произошло.

Мы должны действовать сейчас. Тот факт, что МОК выбрал Париж для проведения этой Олимпиады, является очень символичным, потому что это столица прав человека. Это столица, где со времен Французской революции были подписаны все великие универсальные декларации прав человека. Это страна и город, которые не могут отвести взгляд, когда речь идет о правах человека», — приводит слова Идальго L'Équipe.

Напомним, 25 января исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе и начал разработку условий допуска.