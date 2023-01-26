Мэр Парижа выступила за участие сборной России в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом

Мэр Парижа Анн Идальго высказала мнение о том, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх в 2024 году под нейтральным флагом. Игры пройдут в столице Франции.

«Думаю, что это важный момент для спортсменов, и что спортсменов нельзя лишать соревнований. Но, как и большая часть спортивного сообщества, прошу, чтобы делегация из России не выступала под своим, а под нейтральным флагом, как это уже бывало в прошлом.

Я надеюсь, что военная спецоперация на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) будет позади, когда мы будем принимать Игры в Париже, которые в любом случае станут первым важным моментом долгожданной братской встречи, потому что после Covid, после всего, что мы только что пережили, есть необходимость объединиться вместе вокруг спорта», — приводит слова Идальго L'Équipe со ссылкой на телеканал France 2.