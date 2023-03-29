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Матыцин: МОК поступил антигуманно, лишив российских спортсменов права соревноваться

Матыцин: МОК поступил антигуманно, лишив российских спортсменов права соревноваться
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Министр спорта РФ Олег Матыцин выскался насчёт выдвинутых вчера, 28 марта, МОК условий при выполнении которых российские спортсмены могут быть допущены к международным соревнованиям. Матыцин назвал эти условия антигуманными и дискриминационными.

«Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия. Спортсмены упорно тренируются годами, чтобы соревноваться по справедливым правилам, и в честной борьбе утверждать истинные принципы спорта, объединяя и даря радость и гордость миллионам людей. Это их работа, их жизнь. Антигуманно лишать их этого права», — приводит слова министра РИА Новости Спорт, ссылаясь на официальное сообщение министерства спорта.

Требования, при выполнении которых, российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться, касаются личного отношения к СВО, а так же принадлежности к военным организациям. Сборные команды не смогут участвовать в турнирах ни при каких основаниях.

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