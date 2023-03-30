Министр спорта Польши: вопрос бойкота ОИ должен быть актуален, потому что МОК этого боится

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук напомнил об актуальности вопроса бойкота Олимпиады — 2024 на фоне возможного допуска к ней российских спортсменов. Польский функционер подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) боится бойкота.

«Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится/ МОК прямо ответил на наши угрозы бойкота в своем заявлении», — приводит слова Камиля Бортничука RMF FM.

Напомним, ранее Бортничук также заявил, что поляки потребуют от российских спортсменов подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине. По словам Бортничука, это заявление станет поводом для допуска россиян на Европейские игры и «свидетельством моральности» спортсмена.