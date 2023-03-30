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Глава МОК рассказал, когда будет принято решение по участию России в Олимпиаде-2024

Глава МОК рассказал, когда будет принято решение по участию России в Олимпиаде-2024
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, когда будет принято решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Решение по этому вопросу будет принято не ранее чем за год до Олимпиады. Для этого нужно иметь чёткую картину происходящего в мире», — сказал Бах на пресс-конференции.

Напомним, ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в международных турнирах. В условиях уточнялось, что атлеты, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями либо с национальными службами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований.

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