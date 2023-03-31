Олимпийский комитет Словении не будет бойкотировать Олимпийские игры из-за участия россиян

Олимпийский комитет Словении заявил, что не рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр-2024 и поддерживает действия Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе частичного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
«В стремлении как можно скорее закончить специальную военную операцию в Украине и максимально помочь украинским спортсменам и спортсменкам в это непростое время, также необходимо помнить о соблюдении прав человека и недискриминационном отношении ко всем спортсменам независимо от национальности, расы, пола, языка и религии, в соответствии с Олимпийской хартией и Уставом Организации Объединенных Наций. Это цель, которую преследует международная спортивная организация, частью которой также является Олимпийский комитет Словении.
В спорте нет места политике, поэтому в нашей интернациональной олимпийской семье мы всегда ищем разные способы, чтобы он был чистым, с четкими правилами и доступными для всех. Идеального решения этой сложной ситуации не существует. В Олимпийском комитете Словении поэтому мы поддерживаем позицию МОК в дальнейшем поиске решений на благо спорта, но ни в коем случае не поддерживаем какие-либо мысли о бойкоте крупнейшего спортивного события в мире», — приводит заявление президента Олимпийского комитета Словении Франьо Бобинаца пресс-служба организации.
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