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Малайзия не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска россиян

Министр молодёжи и спорта Малайзии Ханна Йео на пресс-конференции «Дорога к золоту» в Путраджае заявила, что страна в любом случае отправит своих спортсменов на Игры-2024 в Париже.

Йео уточнила, что, в отличие от ряда стран, Малайзия не будет бойкотировать Олимпиаду, если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам выступать под нейтральным флагом.

«Мы приняли это решение, потому что спорт выше политики», — приводит слова Йео New Straits Times.

Малайзия на Олимпийских играх традиционно будет представлена в бадминтоне, велотреке и прыжках в воду.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе. Решение о допуске к Олимпийским играм будет принято позднее.