Олимпийский комитет Армении выступает за возвращение россиян на соревнования

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян заявил, что организация выступает за возвращение спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.
«Олимпийский комитет Армении придерживается очень чёткой позиции, что спорт должен находиться вне политики. Мы против того, что сейчас творится в мире спорта, против запрета россиянам и белорусам находиться в олимпийской семье и участвовать в международных стартах. Мы, со своей стороны, готовы помочь, чем можем, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов. Я недавно выступил в Международном олимпийском комитете и заявил, что спорт является гуманитарным мостом между народами, который нельзя разрушить.
К примеру, несмотря на сложные отношения между Арменией и Азербайджаном, мы поехали в 2015 году на Европейские игры в Баку и принимали участие там во всех мероприятиях», — сказал Ростомян ТАСС.
Напомним, согласно заявлению главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха решение о допуске спортсменов из России и Беларуси принимают отдельные спортивные федерации.
- 19 апреля 2023
-
13:50
- 15 апреля 2023
-
16:57
- 14 апреля 2023
-
19:29
-
10:16
-
09:47
- 13 апреля 2023
-
11:13
- 11 апреля 2023
-
20:30
- 10 апреля 2023
-
11:00
- 7 апреля 2023
-
22:31
- 4 апреля 2023
-
17:50
- 2 апреля 2023
-
11:32
- 1 апреля 2023
-
12:03
-
00:07
- 31 марта 2023
-
14:52
-
01:59
- 30 марта 2023
-
17:57
-
17:20
-
16:43
-
16:24
-
11:06
- 29 марта 2023
-
22:14
-
12:06
-
11:01
-
05:25
-
01:06
- 28 марта 2023
-
22:47
-
22:08
-
21:15
-
20:13
-
20:05
-
19:44
-
19:32
-
19:20
-
18:45
-
18:40