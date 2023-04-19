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Олимпийский комитет Армении выступает за возвращение россиян на соревнования

Олимпийский комитет Армении выступает за возвращение россиян на соревнования
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Генеральный секретарь Олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян заявил, что организация выступает за возвращение спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

«Олимпийский комитет Армении придерживается очень чёткой позиции, что спорт должен находиться вне политики. Мы против того, что сейчас творится в мире спорта, против запрета россиянам и белорусам находиться в олимпийской семье и участвовать в международных стартах. Мы, со своей стороны, готовы помочь, чем можем, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов. Я недавно выступил в Международном олимпийском комитете и заявил, что спорт является гуманитарным мостом между народами, который нельзя разрушить.

К примеру, несмотря на сложные отношения между Арменией и Азербайджаном, мы поехали в 2015 году на Европейские игры в Баку и принимали участие там во всех мероприятиях», — сказал Ростомян ТАСС.

Напомним, согласно заявлению главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха решение о допуске спортсменов из России и Беларуси принимают отдельные спортивные федерации.

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