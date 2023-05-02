Матыцин: решение об участии россиян в ОИ-2024 будет принято не ранее 26 июля

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже (Франция), будет принято не ранее 26 июля 2023 года.
С февраля-марта 2022 года большая часть спортсменов из России и Беларуси отстранена от участия в международных соревнованиях. В марте 2023 года глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал об условиях допуска россиян и белорусов на турниры: в частности спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе при условии отсутствия у них связей с вооружёнными силами государств. Решение о допуске атлетов принимают отдельные спортивные федерации.
Уже известно о допуске на соревнования представителей ряда видов спорта. В 2023 году проходят отборочные старты для участия в Олимпийских играх.
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