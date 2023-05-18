Томас Бах: спортсмены всех стран должны быть допущены к олимпийской квалификации

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который накануне был почётным гостем на торжествах в честь 100-летия со дня основания Болгарского олимпийского комитета (БОК), заявил, что хочет видеть среди участников Олимпийских игр представителей всех национальных олимпийских комитетов — членов МОК.

«Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Счастлив, что в этом отношении получил поддержку от президента Болгарии Румена Радева. Он так же, как и мы, хочет, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов — членов МОК смогли участвовать в Олимпийских играх. Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных состязаниях», — приводит слова Баха ТАСС.