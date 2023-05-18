Томас Бах: спортсмены всех стран должны быть допущены к олимпийской квалификации

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который накануне был почётным гостем на торжествах в честь 100-летия со дня основания Болгарского олимпийского комитета (БОК), заявил, что хочет видеть среди участников Олимпийских игр представителей всех национальных олимпийских комитетов — членов МОК.
«Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Счастлив, что в этом отношении получил поддержку от президента Болгарии Румена Радева. Он так же, как и мы, хочет, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов — членов МОК смогли участвовать в Олимпийских играх. Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных состязаниях», — приводит слова Баха ТАСС.
- 18 мая 2023
-
20:37
- 17 мая 2023
-
12:05
- 12 мая 2023
-
23:57
- 3 мая 2023
-
18:02
- 2 мая 2023
-
19:06
-
17:15
-
17:02
-
13:43
-
10:15
-
09:36
- 30 апреля 2023
-
12:54
- 28 апреля 2023
-
15:06
- 22 апреля 2023
-
22:59
- 20 апреля 2023
-
15:55
- 19 апреля 2023
-
13:50
- 15 апреля 2023
-
16:57
- 14 апреля 2023
-
19:29
-
10:16
-
09:47
- 13 апреля 2023
-
11:13
- 11 апреля 2023
-
20:30
- 10 апреля 2023
-
11:00
- 7 апреля 2023
-
22:31
- 4 апреля 2023
-
17:50
- 2 апреля 2023
-
11:32
- 1 апреля 2023
-
12:03
-
00:07
- 31 марта 2023
-
14:52
-
01:59
- 30 марта 2023
-
17:57
-
17:20
-
16:43
-
16:24
-
11:06
- 29 марта 2023
-
22:14