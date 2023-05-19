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Глава ОКР Станислав Поздняков предупредил собирающихся менять гражданство спортсменов

Глава ОКР Станислав Поздняков предупредил собирающихся менять гражданство спортсменов
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предупредил спортсменов, планирующих сменить спортивное гражданство, что без одобрения организацией перехода в другую страну ни один атлет не сможет выступать на Олимпийских играх в ближайшее время.

«Надо напомнить, что без одобрения исполкома Олимпийского комитета России ни один спортсмен, которого удастся перетянуть в другую страну, не сможет выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет.

Важно, что мы в данном вопросе не выступаем с позиции тотального отрицания. Но исходим из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые, недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями», — написал глава ОКР в своём телеграм-канале.

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