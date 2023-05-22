Олимпийский чемпион Сафин не откажется от членства в ЦСКА ради Олимпиады

Олимпийский чемпион по фехтованию Тимур Сафин рассказал о том, что он не станет отказываться от членства в ЦСКА, чтобы получить разрешение выступать на Олимпиаде в Париже.

«Надежда умирает последней, как говорится, так что верим, ждём, а там уже как будет, не от нас это зависит. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы быть готовыми к Парижу. Если и не будет [Олимпиады], будем идти дальше, стремиться к другим целям. Я сначала не понимал, почему не допускают, но я всячески стараюсь поддерживать свой клуб. Я горд выступать за ЦСКА и отказываться от него не собираюсь, буду с ним всегда и буду представлять его цвета», — приводит слова Сафина «РИА Новости Спорт».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут в июле-августе 2024 года.