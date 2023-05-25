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Иванова — о турнирах без россиян: они страдают без нас, Олимпиада как протухшая курица

Иванова — о турнирах без россиян: они страдают без нас, Олимпиада как протухшая курица
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и телекомментатор Лидия Иванова высказалась о проведении международных мероприятий без участия российских спортсменов.

Не получается спорт вне политики. Сейчас МОК зашевелился и собирается вернуть Россию и Беларусь. За что соседей отстранили, вообще не понимаю. Но в регламентах и хартиях нет ни слова, что кто-то что-то должен подписывать. И мы должны этому подчиниться?! Да милый мой, пошли вы тогда со своими условиями! Допускаете всех либо никого.

Им плохо! Они очень страдают без нас. У них все эти Олимпиады и чемпионаты — второсортные, как курица протухшая. Что это за конкуренция, когда нет главных соперников? Комментировала же чемпионаты Европы и мира по гимнастике. Ну тоска тоской. И не потому, что я патриотка, как другие скажут. Там берут золотые медали, по-честному, 20–25-е номера рейтинга. Соревнования на несколько рангов ниже», — приводит слова Ивановой «Спорт-экспресс».

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