В МОК отреагировали на заявление лидеров G7 о возвращении россиян на международные старты

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал позицию лидеров «Большой семерки» (G7) в отношении участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

Ранее по итогам саммита G7в Хиросиме (Япония) лидеры организации заявили об уважении к автономии спортивных организаций и поддержали возвращение российских и белорусских спортсменов, но не в качестве представителей своих государств.

Президент МОК Томас Бах заявил, что позиция лидеров G7 полностью соответствует позиции МОК в этом отношении.

«МОК тепло приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендации МОК относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных, нейтральных атлетов. Эта приверженность автономии спортивных организаций проявляется в критический момент, когда ей угрожают несколько правительств. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их недвусмысленное заявление.

МОК искренне надеется, что эти страны серьезно рассмотрят это заявление G7, чтобы международный спорт мог снова выполнить свою миссию по объединению мира в мирных соревнованиях», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.