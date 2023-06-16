Матыцин отреагировал на слухи о допуске россиян на ОИ на принципах «команды беженцев»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на информацию о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Олимпийские игры в Париже на принципах «команды беженцев». Ранее российское издание «Весь спорт» со ссылкой на свои источники сообщило, что данное решение МОК уже должно было быть донесено до Олимпийского комитета России (ОКР) на консультациях.

«Прежде всего надо сделать юридическую оценку этим предложениям, насколько это соответствует Олимпийской хартии. Но в таком формате это говорит о том, что иностранные партнёры хотят разрушения системы нашего национального спорта. Это неприемлемо. Думаю, ни одна федерация с ними не согласится.

Будем создавать новые форматы, не нарушая международного календаря. Даём возможность развиваться спорту в новых условиях. Приглашаем всех на наши соревнования, в том числе Игры БРИКС и «Игры Дружбы». Это название предполагает создание чего‑то позитивного, а не разрушения существующей системы», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».