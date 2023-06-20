МОК отреагировал на информацию о допуске россиян на Олимпиаду в качестве команды беженцев

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на информацию о том, что россиян могут допустить на Олимпийские игры — 2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.
Это означает, что заявки на участие спортсмены должны будут подавать лично и только в индивидуальные виды олимпийской программы. Став кандидатом на участие в Олимпиаде, атлет должен будет прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.
«Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла. Позиция МОК остаётся абсолютно неизменной», — приводит ответ пресс-службы МОК «Матч ТВ».
МОК неоднократно заявлял, что у организации пока нет решения по допуску россиян на Олимпийские игры. Речь идёт только о возвращении отечественных атлетов на международные соревнования. Здесь исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям осуществлять допуск россиян индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.
- 20 июня 2023
-
00:40
- 19 июня 2023
-
19:01
- 17 июня 2023
-
19:28
-
11:56
- 16 июня 2023
-
15:10
-
14:18
-
10:09
- 15 июня 2023
-
23:54
- 9 июня 2023
-
05:09
-
02:01
- 7 июня 2023
-
18:31
- 27 мая 2023
-
04:09
- 25 мая 2023
-
14:19
-
12:11
- 24 мая 2023
-
05:01
- 22 мая 2023
-
20:52
-
17:55
-
15:22
-
14:30
- 20 мая 2023
-
23:49
- 19 мая 2023
-
14:34
-
14:17
-
14:04
-
12:43
- 18 мая 2023
-
21:54
-
20:37
- 17 мая 2023
-
12:05
- 12 мая 2023
-
23:57
- 3 мая 2023
-
18:02
- 2 мая 2023
-
19:06
-
17:15
-
17:02
-
13:43
-
10:15
-
09:36