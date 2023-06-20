МОК отреагировал на информацию о допуске россиян на Олимпиаду в качестве команды беженцев

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на информацию о том, что россиян могут допустить на Олимпийские игры — 2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

Это означает, что заявки на участие спортсмены должны будут подавать лично и только в индивидуальные виды олимпийской программы. Став кандидатом на участие в Олимпиаде, атлет должен будет прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.

«Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла. Позиция МОК остаётся абсолютно неизменной», — приводит ответ пресс-службы МОК «Матч ТВ».

МОК неоднократно заявлял, что у организации пока нет решения по допуску россиян на Олимпийские игры. Речь идёт только о возвращении отечественных атлетов на международные соревнования. Здесь исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям осуществлять допуск россиян индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.